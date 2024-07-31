Дело рэпера Энди Картрайта снова рассмотрят в суде

Новое судебное заседание по делу рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) пройдет в Петербурге. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Заседание состоится 2 августа с новым судьей — судья Анжелика Морозова ушла в отставку. Рассмотрение дела в связи с этим должно начаться заново согласно ст. 242 Уголовно-процессуального кодекса РФ («Неизменность состава суда»).

Картрайта обнаружили 30 июля 2020 года расфасованным по частям по пакетам в холодильнике в квартире артиста на Невском проспекте, где он жил с женой и ребенком. Супруга Картрайта Марина Кохал заявила, что у рэпера случилась передозировка наркотиков. После этого, со слов женщины, она решила расчленить супруга, чтобы скрыть следы якобы позорной для него передозировки. Однако судмедэксперты не обнаружили следы запрещенных веществ в крови артиста.

Свою вину женщина не признала. Она рассказала, что насилия в их отношениях не было и что пыталась убедить мужа посещать нарколога.

Марину Кохал заключили под стражу, в октябре 2021 года ее отпустили под домашний арест. Прокуратура Центрального района Петербурга 29 апреля 2022 года утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд.

В начале 2023 года теща Картрайта выиграла суд с министерством финансов.