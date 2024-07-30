Стало известно, почему Галкин так упорно оспаривает статус иноагента

Шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) подал в Верховный суд России жалобу на отказ в исключении его из реестра иностранных агентов, чтобы оставаться в российском информационном поле. Об этом сообщил социальный аналитик Роман Алехин, передает ИА Регнум.

Эксперт уточнил, что в РФ Галкина поддерживает определенная аудитория «таких же русофобов, как и он сам». Он подчеркнул, что имеет ввиду скрытых лоббистов европейских ценностей, которые желают России колониального будущего.

«Галкин и его адвокаты понимают, что Верховный суд примет такое же решение, как и предыдущие инстанции», — отметил Алехин.

По мнению аналитика, Галкин не «испуганный патриот», который в начале спецоперации сделал необдуманное заявление, но позже захотел вернуться на родину. Шоумен, напротив, продолжает свою антироссийскую риторику.

Верховный суд РФ — это уже третья инстанция, в которой пародист пытается обжаловать решение Минюста. Тем временем его супругу, народную артистку СССР Аллу Пугачеву, требуют включить в реестр вслед за Галкиным. В Минюсте не нашли оснований для такого решения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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