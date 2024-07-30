Волочкова рассказала об аллергии: «Одни мучения»

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в беседе с mk.ru о своей аллергии.

Волочкова призналась, что уже много лет страдает из-за аллергии на шипы роз.

«Если мне после шоу или в жизни дарят цветы без упаковки и шипы прикасаются к руке, то волдыри уже через минуту появляются. Вся рука покрывается волдырями. Одни мучения!» — поделилась артистка.

Волочкова уточнила, что, несмотря на свою аллергию, она не перестала любить белые розы и другие цветы.

В апреле Волочкова опубликовала снимок без одежды. На фото исполнительница прикрыла тело несколькими букетами белых роз. Она распустила волосы и сделала яркий макияж с черными стрелками и розовым блеском для губ.

В июне Волочкова призналась, что перестала искать любовь. Артистка не перестала встречаться с мужчинами. Однако, по словам танцовщицы, она использует своих ухажеров для «плотских утех».

В 2005 году Волочкова родила дочь Ариадну от предпринимателя Игоря Вдовина. В 2007-м бизнесмен и артистка сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в Екатерининском дворце. Через год пара рассталась.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что педагог по балету не верила в ее успех.