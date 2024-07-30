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«Психика нарушена»: Верка Сердючка объяснила, почему говорит на русском языке

Артист Андрей Данилко заявил, что не хочет отказываться от русского языка

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, объяснил, почему говорит на русском языке. Его интервью каналу Ltv цитирует News.ru.

Данилко заявил, что не хочет себя ломать и отказываться от привычного языка, потому что большинство песен написано им на русском. Он допустил, что у украинцев это может вызывать сложные чувства.

«Психика нарушена, все очень раздражены. И тогда, наверное, не приходите на концерты. Ну специально переводить то, что не переводится, это уже не то, не переводится оно», — говорит артист.

Артист не сомневается, что это не он говорит на «языке агрессора», а «агрессор говорит на русском», а без русского не смог бы общаться с латвийской эстрадной певицей Лаймой Вайкуле.

Данилко единственный из приглашенных гостей фестиваля «Рандеву» Вайкуле в Юрмале говорил на русском языке.

Ранее Андрей Данилко отказался участвовать в украинском фестивале, собранные на котором деньги пойдут на поддержку ВСУ.

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