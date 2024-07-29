В России назвали причину успеха фильма «Собиратель душ»

Успех фильма ужасов «Собиратель душ» с Николасом Кейджем вызван тем, что в российских кинотеатрах не осуществляется показ «сильных картин с большим потенциалом». Об этом НСН заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По его словам, в кинотеатрах с весны 2024 года не было больших премьер, поэтому на первый план смог выйти «более-менее заметный фильм», получивший прокатное удостоверение. Эксперт также добавил, что фильмы ужасов никогда не пользовались особой популярностью у россиян.

«Фильмы ужасов в России всегда занимали свою нишу. Они никогда не собирали миллиарды; их сборы были на уровне 50-200 млн рублей. Из последних сильных фильмов ужасов, имевших успех в России, могу назвать «Оно» и «Астрал». На фоне больших проектов на этот жанр никто не обращал внимания. Если мы откроем сетку кинотеатров, каждый месяц точно выходит не по одному фильму ужасов, они работают в свою нишу и со своим обычным потенциалом», — заключил Воронков.

29 июля сообщалось, что канадско-американский триллер «Собиратель душ», снятый режиссером Осгудом Перкинсом, стал лидером проката в России и странах СНГ, заработав 121 млн рублей за выходные с 25 по 28 июля. Сюжет картины рассказывает историю агента ФБР Ли Харкера, расследующего серию жестоких преступлений, совершенных таинственным серийным маньяком, известным как Собиратель душ. В фильме снялись такие актеры, как Алисия Уитт, Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Лиза Чандлер и Эрин Бойес.

Ранее были названы 35 фильмов ужасов с высоким рейтингом, от которых невозможно оторваться.