Звезда «Слова пацана» стала отказывать фанатам в фотографиях

Актриса Анна Пересильд, дочь режиссера Алексея Учителя и актрисы Юлии Пересильд, стала отказывать поклонникам в фотографиях. Об этом отец 15-летней артистки рассказал в интервью «Осторожно: Собчак».

После успеха в сериале «Слово пацана», объяснил 72-летний Учитель, девушка столкнулась со связанными с известностью проблемами. Недавно семья была на отдыхе в Дубае, и все просили сфотографироваться с Анной, отметил он.

«Аня злится очень, что ее никто не называет по имени. Все говорят — Айгуль, можно с тобой сфотографироваться. Они от этого злится и отказывает из-за этого», — говорит отец.

Учитель выразил надежду, что девушка продолжит актерскую карьеру, однако сейчас, уверен он, ей нужно строго выбирать проекты.

«Аня советуется, спрашивает по поводу ролей, но больше делает это с мамой. Я ей говорю, что она не имеет права опускать планку», — не сомневается он.

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