Фильм «Собиратель душ» вышел в лидеры кинопроката

Канадско-американский триллер «Собиратель душ», снятый режиссером Осгудом Перкинсом. стал лидером проката в России и странах СНГ, заработав 121 миллион рублей за выходные с 25 по 28 июля. Эти данные представлены порталом kinobusiness.com без учета фильма «Дэдпул и Росомаха», который недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии.

Сюжет картины рассказывает историю агента ФБР Ли Харкера, расследующего серию жестоких преступлений, совершенных таинственным серийным маньяком, известным как Собиратель душ. В фильме снялись такие актеры, как Алисия Уитт, Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Лиза Чандлер и Эрин Бойес.

На втором месте расположилась семейная комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх», которая собрала 53,6 миллиона рублей за тот же период. В центре истории — Тимур Бабурин, сын олигарха, который тратит деньги своего отца на развлечения. Его жизнь меняется, когда бизнес-партнер отца предлагает ему рискованный спор, от которого Тимур не может отказаться. В фильме сыграли Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Елена Валюшкина и Анна Уколова.

Третью строчку занимает семейная комедия Василия Свиридова «Не одна дома», собравшая 21,6 миллиона рублей за прошедшие выходные. Фильм рассказывает о пятилетней Маше Хаметовой, оставшейся дома одной во время командировки родителей. За ней присматривает мошенница-няня, и девочке предстоит разоблачить ее с помощью современных гаджетов и нейросети.

«Дэдпул и Росомаха» Шона Леви стал лидером проката в странах СНГ с результатом 156 миллионов рублей.

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