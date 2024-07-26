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«Затащила в класс»: Тарзан рассказал о первом поцелуе

Танцор Глушко рассказал, что впервые поцеловался в школе на дискотеке

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Global Look Press

Бодибилдер, танцор и актер Сергей Глушко в передаче «Вкусно с Анфисой Чеховой» рассказал о первом поцелуе. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба канала ТВ-3.

По словам Глушко, бодибилдингом он решил заниматься, когда в подростковом возрасте увидел красивый мужской силуэт в витрине магазина и решил, что хочет выглядеть так же. Первые результаты этого он увидел на школьной дискотеке.

«Прямо посреди нее девушка, которая мне нравилась, вдруг меня хватает, затаскивает в какой-то класс и начинает целоваться. Это просто кино! Я был настолько удивлен, что в какой-то момент оторвал ее от себя и спросил, что случилось. Она сказала: «Как я могу пройти мимо чувака с такой фигурой», — вспоминает Глушко.

Накануне стало известно, что каждый пятый россиянин поцеловался в первый раз в возрасте 13 лет или младше.

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