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Нарколог оценил связь неадекватного поведения Глюкозы с антидепрессантами

Нарколог Шуров опроверг заявление Глюкозы об антидепрессантах

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Global Look Press

Певица Глюкоза (Глюк'oZа, настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) могла слукавить о приеме антидепрессантов, считает психиатр, психотерапевт Василий Шуров. Его цитирует kp.ru.

Он не нашел связи неадекватного поведения звезды на недавнем концерте в Красноярске с возможным приемом антидепрессантов.

«После двухсуточной паузы нам предложена версия, основанная на обывательских мифах об антидепрессантах, что это такие же наркотики, только их выписывает врач психиатр. Я как врач-психиатр категорически отвергаю версию певицы Глюкозы», — сказал он, добавив, что ни один антидепрессант не может давать такого выраженного изменения сознания.

Шуров также предложил певице отказаться от образа девочки-подростка и взять на себя ответственность за сорванный концерт.

«Признать проблему и не переводить стрелки на психиатрию, не пытаться стигмировать дополнительно прием антидепрессантов. Голая вечеринка сошла с рук, продолжили позориться дальше», — рассуждает врач.

Накануне стало известно, что ФНС России заблокировала счета Натальи Чистяковой-Ионовой в трех банках — ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке. Всего певица якобы недоплатила в российский бюджет 262,8 тыс. рублей.

Ранее она уже погасила долг в размере 1 млн. Проблемы с налоговой у звезды появились после скандального выступления в Красноярске, которое раскритиковали из-за странного поведения певицы.

Ранее Тина Канделаки рассказала, как вечеринка Ивлеевой изменила шоу-бизнес.

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