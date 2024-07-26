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Москвичи смогут увидеть иммерсивное шоу по роману Достоевского

В Москве покажут иммерсивное шоу «Преступление и наказание»

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Пресс-служба Яндекс Афиши

В Москве 13 сентября в Особняке Дашков 5 пройдет премьера иммерсивного шоу по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», сообщает пресс-служба Яндекс Афиши.

В иммерсивном шоу, созданном при партнерстве Особняка Дашков 5 и Плюс Студии, зрители смогут по-новому взглянуть на некоторые сцены из романа, а также узнать важные детали из писем матери Раскольникова и из монологов Свидригайлова.

«Иммерсивное искусство переживает настоящий бум по всему миру. Зрители вовлечены в происходящее, тем самым получают опыт коллективного переживания в театре, на выставках и других арт-пространствах, посещаемость которых достигает нескольких сотен тысяч человек в год», — рассказала директор по контенту Плюса и Фантеха Яндекса Ольга Филипук.

Сюжетные линии в иммерсивном шоу пересекаются с одноименным сериалом, премьера которого запланирована на «Кинопоиске» в 2024 году.

«Мы гордимся тем, что это происходит в Особняке Дашков 5, в стенах которого уже 8 лет идут иммерсивные шоу», — отметил генеральный продюсер шоу «Преступление и наказание» Мигель.

Он добавил, что новый спектакль даст возможность зрителю оказаться внутри действия.

«Зрители смогут самостоятельно избрать путь погружения в мир полный загадок и тайн, внутренней борьбы и поиска истины», — сказал он.

Также в диалогах героев иммерсивного шоу появятся фрагменты из других произведений Ф.М. Достоевского – «Братьев Карамазовых», «Идиота», «Записок из подполья», «Дневника писателя».

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