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Группа «Слот» представила новый трек и клип на него

Группа «Слот» представила новый трек «С.М.Г.О.»

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СЛОТ/VK

Группа «Слот» представила новую песню «С.М.Г.О.» и клип на нее. Об этом основатель и вокалист музыкального коллектива Игорь (Кэш) Лобанов и новая солистка группы Дарья Равдина рассказали в беседе с НСН.

По словам Лобанова, новая композиция и клип стали заявлением коллектива, в котором они рассказали о себе и своей деятельности.

«Трек и клип — это зафиксированный момент, в котором мы оказались, наше заявление о том, кто мы есть, что мы будем делать. Мы немного сразу прошлись по хейтерам. К сожалению, сказать «спасибо» нашей публике, которая нас поддержала, в песне сложно, потому что подумают не пойми чего», — сказал он.

26 июля Лобанов объявил, что новой солисткой группы «Слот» стала Дарья Равдина. По его словам, вокалистку представили вместе с новыми треком и клипом, чтобы ее увидели уже «в бою». Он уточнил, что фанаты группы, по его ощущениям, хорошо восприняли новую солистку.

В апреле певица Нуки сообщила, что больше не является частью рок-группы «Слот». При этом артистка призналась, что делала все возможное ради того, чтобы сохранить состав группы в том виде, в каком ее привыкли видеть слушатели, но «все меняется». В аккаунтах «Слот» в соцсетях также появилась «новость катастрофического характера» об уходе Нуки из проекта.

Ранее сообщалось, что концерты группы «Слот» отменили в семи городах России.

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