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«Химиотерапия без перерыва 48 часов»: Отар Кушанашвили рассказал о лечении

Телеведущий Кушанашвили начал курс химиотерапии

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Отар Кушанашвили/VK

Телеведущий Отар Кушанашвили начал курс химиотерапии. Об этом сообщает издание Super.

«Вот там, под бинтами и ватой, встроенная в меня для терапии [вещь] с иноземным названием. Химиотерапия без перерыва длиной 48 часов: слышали про такую?» — делится он.

В социальных сетях Кушанашвили также опубликовал новые кадры, сделанные во время терапии.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Сестра Кушанашвили Луиза рассказывала, что мошенники воспользовались тяжелой ситуацией в их семье, чтобы обмануть близких и знакомых шоумена.

Ранее украинского комика увели со сцены за чтение обещаний Зеленского о конце войны и бедности.

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