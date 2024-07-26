Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Близкие Глюкозы ответили на сообщения о блокировке ее счетов

Близкие певицы Глюкозы заявили, что у нее нет долгов по налогам

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Источник, близкий к семье певицы Глюкозы (Глюк'Ozа, Наталья Чистякова-Ионова) ответил на сообщения о блокировке налоговой инспекцией банковских счетов исполнительницы. Об этом сообщает Brief.

По словам инсайдера, у звезды нет долгов по налогам. В действительности, утверждает источник, налоговая попыталась взыскать авансовый платеж налога ИП на счет, который был неактивен.

«Соответственно они и наложили ограничения на пустой счет и пошли далее. Сегодня на счет была переведена сумма и списалась, никаких долгов по налогам и сборам у нас нет», — заключил источник.

Накануне стало известно, что ФНС России заблокировала счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, в трех банках — ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке. Всего певица якобы недоплатила в российский бюджет 262,8 тыс. рублей.

Ранее она уже погасила долг в размере 1 млн. Проблемы с налоговой усилились после скандального выступления в Красноярске, которое раскритиковали из-за странного поведения певицы.

Ранее Алсу улетела на Олимпиаду в Париж.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами