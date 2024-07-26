Близкие Глюкозы ответили на сообщения о блокировке ее счетов

Источник, близкий к семье певицы Глюкозы (Глюк'Ozа, Наталья Чистякова-Ионова) ответил на сообщения о блокировке налоговой инспекцией банковских счетов исполнительницы. Об этом сообщает Brief.

По словам инсайдера, у звезды нет долгов по налогам. В действительности, утверждает источник, налоговая попыталась взыскать авансовый платеж налога ИП на счет, который был неактивен.

«Соответственно они и наложили ограничения на пустой счет и пошли далее. Сегодня на счет была переведена сумма и списалась, никаких долгов по налогам и сборам у нас нет», — заключил источник.

Накануне стало известно, что ФНС России заблокировала счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, в трех банках — ВТБ, Альфа-банке и Райффайзенбанке. Всего певица якобы недоплатила в российский бюджет 262,8 тыс. рублей.

Ранее она уже погасила долг в размере 1 млн. Проблемы с налоговой усилились после скандального выступления в Красноярске, которое раскритиковали из-за странного поведения певицы.

Ранее Алсу улетела на Олимпиаду в Париж.