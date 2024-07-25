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Владелец хита «По ресторанам» подал в суд на лейбл сына Дробыша

Владелец хита «По ресторанам» судится с компанией Дробыша-младшего из-за трека

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sashaholidaymusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Владелец хита «По ресторанам» судится с лейблом сына Виктора Дробыша — Валерия за 600 тысяч рублей. Как выяснила «Газета.Ru», речь идет о нарушении авторских прав.

ООО «МЕДИА СДВ» подало заявление в Арбитражный суд Москвы на компанию Валерия Дробыша ООО «Осума». Лейбл Дробыша-младшего выпустил трек рэпера Konfuz'а под названием «По всем клавам». По мнению истца, авторы композиции использовали мотив из популярного хита «По ресторанам».

Этот хит появился в плей‐листах российских баров и караоке в 2005 году. Через три года автор и исполнитель песни Руслан Набиев попал в ДТП, врачи не смогли его спасти.

До этого лейбл Бузовой заявил об ущербе в полмиллиона из-за небольшого ночного клуба «Цех» в Колпино. Истец пожаловался на нарушение авторских прав и незаконное использование фонограмм. Известно, что в заведении нашли пиратские записи исполнителей лейбла, звучавшие на вечеринках без согласия исполнителей.

Ранее Дробыша с женой обокрали на Мальдивах и забрали «все деньги».

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