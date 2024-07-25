Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о самочувствии актрисы

Дочь народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о самочувствии 85-летней матери. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам женщины, актриса настроена оптимистично.

«В целом — по возрасту. Передает привет всем, кто за нее переживает, говорит, что «еще поживем», — говорит Ольга.

Накануне Лидия Федосеева-Шукшина пожаловалась в программе «Судьба человека», что не может примирить своих дочерей. По словам знаменитости, Мария с Ольгой очень любили друг друга, но потом произошел конфликт, который разобщил их.

25 июля исполняется 95 лет со дня рождения Василия Шукшина — выдающегося актера, режиссера, сценариста и писателя. По этому случаю «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» подготовили подборку фотографий, связанных с его знаковыми работами в кино.