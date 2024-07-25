Адвокат оценил шансы привлечь Лолиту к ответственности за песню Моргенштерна

Адвокат Сергей Жорин оценил шансы привлечь певицу Лолиту Милявскую к ответственности за исполнение песен рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и Аллы Пугачевой. Его слова приводит сайт «Страсти».

Юрист уверен, что Милявская в рамках концерта не делала ничего противозаконного.

«Надеюсь, что Лолите ничего не грозит, несмотря на постоянные кляузы некоторых общественников, которые пытаются как-то задеть, спровоцировать певицу. <...> Я надеюсь, что, если проверка и будет, то она просто подтвердит этот факт, что Лолита закон не нарушала, не нарушает и, насколько мне известно, нарушать не собирается», — говорит Жорин.

Композиция Моргенштерна, звучащая на концертах Лолиты, по его словам — это ремикс, сделанный задолго до того, как рэпера признали иностранным агентом.

«Призываю отстать от Лолиты уже, оставить ее в покое, а также дать ей возможность заниматься своим творчеством, ведь ее любят и уважают миллионы россиян», — сказал адвокат, добавив, что Милявская не является врагом государства и ее не надо преследовать и травить.

Накануне глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру внутренних дел с просьбой проверить действия Лолиты Милявской на июльских концертах в Москве и Петербурге. По словам депутата, певица не только исполняла композиции уехавших из России артистов, но также «вела себя провокационно, кричала на зрителей».

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