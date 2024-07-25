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«Никаких репрессий»: режиссер Лазарев объяснил «массовое» увольнение актеров Театра Армии

Режиссер Александр Лазарев: с артистами Театра Армии законно не продлили контракт

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Главный режиссер Центрального академического театра Российской армии Александр Лазарев прокомментировал «массовое» увольнение актеров труппы. «Газете.Ru» он сообщил, что с артистами просто не стали продлевать годовой контракт. режиссер отметил, что актеры могут считать произошедшее несправедливым, однако все было сделано согласно трудовому законодательству.

«Никакого увольнения не произошло совершенно, это просто непродление контракта. Артисты, которые были на контракте, заключили его на один год. И каждый год должны его продлевать. Просто с некоторыми актерами контракт не продлили, вот и все. Никаких увольнений, репрессий — ничего этого нету. Они могут считать это несправедливым, но по закону все сделано правильно», — объяснил Лазарев.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о «массовом и неожиданном» увольнении 15 артистов Театра Российской армии. Актеры считают, что с ними поступили не по закону. Они решили обратиться в суд с требованием восстановить их на работе.

Директор театра Милена Авимская заявила каналу, что смена состава труппы — это нормальная практика при смене режиссера.

В декабре 2023 года главным режиссером театра стал народный артист РФ, ведущий актер «Ленкома Марка Захарова» Александр Лазарев.

Ранее сообщалось, что суд в Тюмени назначил домашний арест директору драмтеатра за мошенничество.

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