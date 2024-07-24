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«В сыновья мне годится»: Виктория Боня раскритиковала Сашу Стоуна

Телеведущая Боня заявила, что блогер Стоун не умеет вести себя с женщинами

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Телеграм-канал «Виктория Боня»

Телеведущая, блогер и участница реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» Виктория Боня в эфире шоу «Утро. ТНТ» раскритиковала блогера Сашу Стоуна (настоящее имя Александр Зарубин) — своего коллегу по реалити. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Боня отметила, что ее выгнали из шоу без ее желания.

«Если честно, положа руку на сердце, хотелось бы, чтобы было, как я представляла: что я приду на проект, у нас будет классная команда, мы будем сильными, что мы будем примером, будем играть, а получилось борьба за место под солнцем, которого, в принципе, хватало всем», — делится Боня.

Стоуна она упрекнула в том, что он не умеет вести себя с женщинами.

«И, также, вот молоденький этот Саша Стоун, которого я видела в первый раз в своей жизни, который на самом деле годится мне в сыновья, потому что ему двадцать с чем-то лет (у меня ребенок мог быть такого возраста), который не умеет проявляться рядом с женщинами, не умеет себя вести достойно. Казалось бы, вот такой симпатичный парень, который мог бы показывать пример, мог быть русским Джеймсом Бондом, но вот не сложилось», — сказала Боня, списав эти особенности характера на возраст и игру на камеру.

Накануне звезда шоу Comedy Woman Надежда Сысоева подтвердила, что они с Сашей Стоуном расстались.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что педагог по балету не верила в ее успех.

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