«Он вернулся»: начались съемки продолжения сериала «Мухтар»

Телеканал НТВ начал съемки продолжения сериала «Мухтар». Об этом сообщает ТАСС.

«Телеканал НТВ приступил к съемкам комедийного детектива «Мухтар. Он вернулся», — рассказали в пресс-службе канала.

В новом сезоне главными героями будут оперативник Глеб Котов и его пес — внук и тезка Мухтара. Котов вместе с псом оказывается на грани увольнения, однако у него еще есть шанс исправить положение. Также в сериале появятся Александр Носик и Дмитрий Кривошеев.

Режиссером нового сезона стала Евгения Юстус. Она известна по работе над «Семейным переполохом».

Роль Мухтара исполнит овчарка по кличке Фрам. Для пса это первая роль в телепроекте.

«Я сразу согласилась стать режиссером нового «Мухтара», и не только потому, что это, безусловно, легендарный сериал. Сценарий написан удивительно интересно, над проектом работает замечательная талантливая команда», — поделилась Юстус.

Сериал начал выходить в 2004 году. Первый сезон получил название «Возвращение Мухтара», второй — «Возвращение Мухтара — 2». Третий сезон назывался «Мухтар. Новый след».

Ранее сообщалось, что ТНТ снимет сериал «Афоня».