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Бейонсе разрешила Камале Харрис использовать свою песню на выборах в США

Вице-президент США Камала Харрис вошла в предвыборный штаб под песню Бейонсе

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BEYONCE.COM

Вице-президент США Камала Харрис вошла в свой предвыборный штаб под песню «Freedom» певицы Бейонсе. Поп-звезда разрешила Харрис использовать свою композицию в рамках президентской кампании несколькими часами ранее, отмечает CNN.

Известно, что Камала Харрис — поклонница творчества Бейонсе. В 2024 году политик призналась, что ей понравился альбом певицы «Cowboy Carter». В частности, Харрис заявила, что Бейонсе «вернула черные корни кантри-музыке США».

Бейонсе публично пока не заявляла о поддержке Харрис. В то время как мать певицы Тина Ноулз 21 июля опубликовала совместное фото с вице-президентом США и подписью:

«Современная, молодежная, острая энергетика. Спрятав личное эго, жажду власти и славу. Вот она, настоящий лидер. <...> Станьте президентом, вице-президент Камала Харрис».

Кроме того, по данным Axios, Бейонсе подарила билеты на свой концерт в августе 2023 года Харрис и ее мужу Дугласу Эмхоффу в Ландовере, штате Мэриленд. По информации портала, стоимость билетов составляла $1655.

В записи песни «Freedom», помимо Бейонсе, поучаствовал рэпер Кендрик Ламар, один из любимых хип-хоп-артистов бывшего президента США от демократов Барака Обамы. Бейонсе в свою очередь спела гимн на инаугурации президента Обамы, правда, под фонограмму. В 2016 году Бейонсе выступила на предвыборном концерте в поддержку Хилари Клинтон.

21 июля президент США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Позже телеканал CNN сообщил, что Камала Харрис готовится к выдвижению в кандидаты на пост президента.

60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее предвыборная кампания Харрис собрала $100 млн.

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