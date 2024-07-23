Нарколог оценил, могли ли антидепрессанты вызвать странное поведение Глюкозы на концерте

Прием антидепрессантов не мог спровоцировать странное поведение певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) на концерте в Красноярске. Об этом 360.ru рассказал психиатр, нарколог Василий Шуров.

По его словам, у артистки можно было заметить выраженное состояние измененного сознания, которое вызывают психоактивные вещества. Он подчеркнул, что антидепрессанты не являются «наркотиками», которые назначает психиатр.

«Не существует таких антидепрессантов, из-за которых можно так себя вести. <...> Я считаю, что надо вести себя как взрослый человек, признавать проблему, не пытаться переводить стрелки на психиатрию и стигмировать прием антидепрессантов. Нет таких антидепрессантов. Там выраженное состояние интоксикации», — заключил Шуров.

Певица удивила интернет-пользователей своим поведением на Дне металлурга в Красноярске. Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что артистка чуть не сорвала выступление. Исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

Накануне Глюкоза впервые прокомментировала свое выступление на концерте в Красноярске, заявив, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. По словам исполнительницы, на фоне стресса у нее начались проблемы со здоровьем. Глюкоза потеряла бабушку Лидию, которая ее воспитывала. Одновременно начался конфликт певицы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

Ранее сообщалось, что на Глюкозу подадут в суд после скандального концерта.