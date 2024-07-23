Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нарколог оценил, могли ли антидепрессанты вызвать странное поведение Глюкозы на концерте

Нарколог Шуров: антидепрессанты не могли вызвать странное поведение Глюкозы

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

Прием антидепрессантов не мог спровоцировать странное поведение певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) на концерте в Красноярске. Об этом 360.ru рассказал психиатр, нарколог Василий Шуров.

По его словам, у артистки можно было заметить выраженное состояние измененного сознания, которое вызывают психоактивные вещества. Он подчеркнул, что антидепрессанты не являются «наркотиками», которые назначает психиатр.

«Не существует таких антидепрессантов, из-за которых можно так себя вести. <...> Я считаю, что надо вести себя как взрослый человек, признавать проблему, не пытаться переводить стрелки на психиатрию и стигмировать прием антидепрессантов. Нет таких антидепрессантов. Там выраженное состояние интоксикации», — заключил Шуров.

Певица удивила интернет-пользователей своим поведением на Дне металлурга в Красноярске. Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев сообщил, что артистка чуть не сорвала выступление. Исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

Накануне Глюкоза впервые прокомментировала свое выступление на концерте в Красноярске, заявив, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. По словам исполнительницы, на фоне стресса у нее начались проблемы со здоровьем. Глюкоза потеряла бабушку Лидию, которая ее воспитывала. Одновременно начался конфликт певицы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

Ранее сообщалось, что на Глюкозу подадут в суд после скандального концерта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами