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Сын Михаила Круга объяснил, почему расстался с девушкой

Сын шансонье Круга Александр расстался с девушкой из-за карьерных амбиций

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ТНТ

Сын шансонье Михаила Круга Александр признался, что расстался со своей девушкой из-за карьерных амбиций. Его цитирует портал ProZvezd.

«Она хорошая была, очень добрая, теплая… У меня приятные воспоминания остались от наших отношений», — объяснил он.

Круг отметил, что они с избранницей не сошлись характерами.

«Так получилось: она хочет карьеру строить и я хочу карьеру строить. Вот и расстались», — заключил исполнитель.

Весной концертный директор Ольга Оркина заявила, что певица Ирина Круг увеличила свой гонорар до 4 млн рублей после успеха сына Александра на шоу «Новая Фабрика звезд».

«Ирина повысила гонорар за счет сына. Песня «Александра» про отца стала катализатором их успеха. Сложно говорить о таланте кого-то, но мы видим активное и очень навязчивое вставление имени Михаила Круга», - подчеркнула Оркина.

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