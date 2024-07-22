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Вдова Децла заявила, что отец требовал от рэпера избавиться от дредов

Вдова Децла Киселева заявила, что отец оскорблял рэпера прилюдно

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Вдова рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) модель Юлия Киселева призналась, что отец артиста, продюсер Александр Толмацкий, оскорблял его прилюдно. О конфликтах артиста с отцом она рассказала журналистке Ксении Собчак.

По мнению Киселевой, Толмацкий-старший не умеет общаться с людьми.

«Он умеет общаться с подчиненными и общается как с врагами с теми, кто не подчинился и пытался высказать свое мнение. Он кричит, повышает голос, он был способен оскорбить собственного сына в присутствии людей», — вспоминает она.

На репетиции в одном из клубов, добавила Киселева, произошел конфликт, после которого продюсер стал относиться к ней хуже — отец требовал от Децла избавиться от его фирменных дредов.

«Суть была в том, чтобы заставить человека делать так, как сказано. Наверно, они надеялись, что я стану хорошим рычагом для управления вышедшим из-под контроля мальчиком. А я, к сожалению, не была достаточно умной и сказала: «Ну подождите, пусть он сам решает», — говорит она.

Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

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