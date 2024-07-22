Вдова Децла заявила, что отец требовал от рэпера избавиться от дредов

Вдова рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) модель Юлия Киселева призналась, что отец артиста, продюсер Александр Толмацкий, оскорблял его прилюдно. О конфликтах артиста с отцом она рассказала журналистке Ксении Собчак.

По мнению Киселевой, Толмацкий-старший не умеет общаться с людьми.

«Он умеет общаться с подчиненными и общается как с врагами с теми, кто не подчинился и пытался высказать свое мнение. Он кричит, повышает голос, он был способен оскорбить собственного сына в присутствии людей», — вспоминает она.

На репетиции в одном из клубов, добавила Киселева, произошел конфликт, после которого продюсер стал относиться к ней хуже — отец требовал от Децла избавиться от его фирменных дредов.

«Суть была в том, чтобы заставить человека делать так, как сказано. Наверно, они надеялись, что я стану хорошим рычагом для управления вышедшим из-под контроля мальчиком. А я, к сожалению, не была достаточно умной и сказала: «Ну подождите, пусть он сам решает», — говорит она.

Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

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