Фильм «Водитель-олигарх» вышел в лидеры кинопроката

Комедия Алексея Пиманова «Водитель-олигарх» стала самой популярной в кинопрокате России и стран СНГ, заработав 74,5 миллиона рублей за прошедшие выходные. Эту информацию сообщает портал kinobusiness.com.

Фильм повествует о Тимуре Бабурине, сыне олигарха, который привык тратить деньги своего отца на безудержные развлечения. Когда бизнес-партнер отца Антон предлагает ему интересный спор, Тимур не подозревает, что это решение изменит его жизнь. В картине снялись также Алексей Чадов, Ольга Погодина, Павел Прилучный, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Елена Валюшкина, Анна Уколова и другие.

На втором месте оказался фильм Василия Свиридова «Не одна дома», который заработал 33,3 миллиона рублей в прошедшие выходные. Сюжет фильма следует за пятиклассницей Машей Хаметовой, оставшейся одной дома, когда ее родители уезжают в командировку. На нее присматривает няня-мошенница, и Маше предстоит разоблачить ее, используя все доступные гаджеты и даже нейросети.

На третьем месте расположилась драма от Томаса К. Нэппера «Мадам Клико», заработавшая 18,5 миллиона рублей за выходные. Фильм рассказывает историю Барбы-Николь Клико, которая взяла на себя управление семейным бизнесом в трудные времена. Несмотря на все препятствия, она, женщина с характером и настойчивостью, создала всемирно известную империю шампанского.

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