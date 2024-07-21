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В Петербурге открылся XV конкурс молодых оперных певцов

В Петербурге открылся XV конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой

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Pixabay

В Санкт-Петербурге открылся XV Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой, посвященный 85-летию со дня ее рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора смотра, директора Культурного центра Елены Образцовой Ирину Чернову.

Отмечается, что в результате экспертного отбора к участию в конкурсе допущены 90 певцов из России, Абхазии, Австрии, Армении, Белоруссии, Великобритании, Вьетнама, Грузии, Израиля, Казахстана, Китая, Литвы, Молдавии, Монголии, Северной Македонии, Туркмения, Узбекистана, Украины и Франции. Всего было рассмотрено более 400 заявок.

В первом туре участникам конкурса предстоит исполнить арии из опер, кантат и ораторий композиторов XVII–XIX веков. В финал пройдут 15 человек. Торжественная церемония награждения лауреатов и гала-концерт победителей состоятся 27 июля.

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