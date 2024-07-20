Лолита перепела Моргенштерна на своем концерте в Петербурге

Певица Лолита Милявская исполнила на одном из концертов в Санкт-Петербурге песню рэпера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) «Cadillac». Видео с выступления артистки публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

18 июля Милявская выступала на сцене концертной площадки Roof Place в Петербурге. Вероятно, именно там Лолита перепела Моргенштерна, поскольку в Telegram-канале она опубликовала видео с мероприятия. Она была одета в тот же образ.

На сцену Roof Place артистка вышла в total black. На ней был оверсайз пиджак поверх водолазки и облегающие лосины. На концерте Милявская также исполнила свою новую композицию «OFFSET».

Новая песня и клип к ней вышли 19 июля. В ролике Милявская подшутила над собой на фоне скандала с «голой вечеринкой» блогерши Насти Ивлеевой. Видео начинается с фразы артистки, что она не будет не перед кем извиняться. Затем звезда выступает в маленьком клубе перед пьющей публикой, поскольку ее концерты начали отменять из-за нежелания просить прощения. В итоге клип заканчивается фразой: «Я готова извиниться. Концерты будут?».

Скандальная вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 декабря 2023 года в клубе «Мутабор». Среди гостей были такие звезды, как Ксения Собчак, Лолита Милявская, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Джиган и Оксана Самойлова, Дима Билан. Сама блогерша и другие артисты извинились за участие в откровенной вечеринке.

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