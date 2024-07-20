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Развод звезды «Зачарованных» оформили спустя два дня после кончины актрисы

Страдавшую от рака актрису Доэрти развели с мужем спустя два дня после кончины

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Chris Delmas/Global Look Press

Развод актрисы Шеннен Доэрти («Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные») оформили спустя два дня после того, как знаменитости не стало. Об этом сообщает E! News.

Согласно судебным документам, страдавшая раком Доэрти прорабатывала детали развода незадолго до своей кончины. Она планировала оставить себе дом в Малибу, картину Сальвадора Дали, несколько автомобилей и все доходы от своей актерской деятельности.

Судья подписал соглашение о разводе 15 июля. О том, что звезды «Зачарованных» не стало, сообщили 13 июня.

Доэрти подала на развод с фотографом Куртом Исваринко в апреле 2023 года. Она обвинила мужа в измене во время их 12-летнего брака. Звезда рассказывала, что узнала о неверности супруга перед операцией по удалению опухоли из мозга. Мужчина отрицал все обвинения.

Шеннен Доэрти боролась с онкологией с 2015 года. Сначала у актрисы диагностировали рак груди. После мастэктомии и курсов химиотерапии звезда сообщила о ремиссии, однако в феврале 2020-го у Доэрти диагностировали рак молочных желез четвертой стадии.

Ранее Юлия Паршута призналась, что рассталась с возлюбленным.

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