Братья Руссо могут снять сразу две новые части о Мстителях

Режиссеры Джо и Энтони Руссо ведут переговоры о съемках двух новых частей «Мстителей». Об этом сообщает Hollywood Reporter со ссылкой на инсайдера.

Сейчас обсуждение находится на ранней стадии. На протяжении нескольких месяцев Marvel ищет режиссера для пятого и шестого фильмов, чьи премьеры запланированы на май 2026 года и май 2027 года.

Братья Руссо уже высказывали свою заинтересованность в проекте. На должность режиссера новых «Мстителей» также претендовал создатель «Дэдпула и Росомахи» Шон Леви.

Джо и Энтони Руссо сняли четыре фильма по вселенной MCU: «Первый Мститель: Другая война»; «Первый Мститель: Противостояние»; «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Кассовые сборы этих проектов составили порядка $6,7 млрд.

В мае стало известно, что Marvel снимет новых «Людей Икс» на фоне успеха мультсериала. Однако на тот момент у проекта не было ни режиссера, ни утвержденного каста, а также даты выхода.

Премьера анимационного сериала «Люди Икс '97» состоялась на Disney+ 20 марта 2023 года. Он стал первым проектом о мутантах из комиксов Marvel, сделанным после перехода прав на героев к компании Disney.

Ранее сообщалось, что «Медведь» и «Сегун» лидируют по числу номинаций на «Эмми».