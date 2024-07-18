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Митя Фомин рассказал, что никогда не простит девушке

Певец Митя Фомин заявил, что никогда не простит девушке желание не работать

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Пресс-служба Мити Фомина

Певец Митя Фомин заявил, что ему в избраннице важна целеустремленность и желание работать. Его слова передает «Пятый канал».

«Я прощу все, но не желание не работать и быть специалистом в какой-то своей сфере», — признался исполнитель.

Он уточнил, что женщина может быть и домохозяйкой, и матерью. Однако, считает певец, «это право нужно заслужить». Фомин также посетовал, что в последнее время сталкивается с «фальшивыми» девушками, которые стремятся лишь получить выгоду от свидания.

«Очень сложно пригласить девушку на свидание, потому что сразу сыпятся вопросы: «Куда? Зачем? Что за ресторан? Они пытаются что-то «выкружить», — заявил он.

По словам Фомина, в нынешнее время пропала романтика, подобная старым романтическим советским фильмам. Он заявил, что ему хочется вернуть «эту наивность и первозданность» в отношениях.

В марте Фомин признавался, что в школьные годы ему пришлось столкнуться с буллингом со стороны одноклассников. Он решил эту проблему переездом и переходом в другую школу.

Ранее певица Алсу рассказала, что решилась дать первый концерт на фоне развода.

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