Начались съемки драмеди с Анной Чиповской и Егором Корешковым

В Москве начались съемки драмеди под названием «35-я страница». Об этом сообщает портал Kinomania.

Картина является дебютом режиссера Филиппа Ларса. Фильм повествует о кризисе среднего возраста и пути к самопознанию через дружбу и искренность. В проекте главные роли исполняют Егор Корешков, Анна Чиповская и Давид Сократян, в актерский состав также вошли Олжас Тогымбет, Владимир Майзингер и Семен Шомин.

Производством «35-й страницы» занимается компания Vega Film.

Сюжет фильма вертится около 34-летнего писателя по имени Ангелевский (Корешков), который в третий раз не получает главную литературную премию России. После того как у героя украли кошелек с единственным воспоминанием о матери, 20-летний карманник по имени Алдар (Сократян) начинает читать книги Ангелевского.

Алдар очарован произведениями писателя и становится его учеником, причем Ангелевский видит в нем талантливого рассказчика с богатым жизненным опытом. Дружба между ними становится в итоге все ближе и ближе.

Режиссер Филипп Ларс является финалистом «Лаборатории саспенса», организованной медиахолдингом «Цифровое Телевидение» для поддержки новых проектов и обмена опытом в жанровом кино. Сценарий фильма был высоко оценен экспертами «Лаборатории саспенса» в 2022 году, а в 2023 году он был поддержан Минкультом после питчинга игровых проектов.

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