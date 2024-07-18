Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Медведь» и «Сегун» лидируют по числу номинаций на «Эмми»

Сериалы «Медведь» и «Сегун» стали лидерами по числу номинаций на «Эмми»

close
100%
Hulu

Стали известны номинанты на премию «Эмми». Сериал «Медведь» побил рекорд по числу номинаций среди комедийных шоу, а «Сегун» надеется на 25 статуэток, такая информация приводится на сайте премии.

В борьбе за звание лучшего драматического сериала выдвинуты такие шоу, как «Корона», «Утреннее шоу», «Фоллаут», «Позолоченный век», «Мистер и миссис Смит», «Сегун», «Задача трех тел» и «Медленные лошади».

А в номинации лучшего комедийного сериала конкурируют «Начальная школа Эбботт», «Медведь», «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости», «Палм-Рояль», «Чем мы заняты в тени», «Псы резервации» и другие.

Среди мини-сериалов на премии представлены такие работы, как «Фарго», «Олененок», «Уроки химии», «Рипли» и «Настоящий детектив: Страна ночи». В номинации лучшего телефильма борются картины «Леди-викторина», «Последнее дело Мистера Монка», «Сенсация», «Красный, белый и королевский синий» и «Без глазури».

В прошлом году сериал «Медведь» стал лучшим комедийным шоу на церемонии вручения премии «Эмми» за 2023 год, а лучшим драматическим сериалом был признан «Наследники». Мини-сериалом года стал «Грызня». Все три работы получили больше всего наград.

Ранее в Иране режиссера — участника Канн приговорили к восьми годам заключения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами