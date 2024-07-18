«Медведь» и «Сегун» лидируют по числу номинаций на «Эмми»

Стали известны номинанты на премию «Эмми». Сериал «Медведь» побил рекорд по числу номинаций среди комедийных шоу, а «Сегун» надеется на 25 статуэток, такая информация приводится на сайте премии.

В борьбе за звание лучшего драматического сериала выдвинуты такие шоу, как «Корона», «Утреннее шоу», «Фоллаут», «Позолоченный век», «Мистер и миссис Смит», «Сегун», «Задача трех тел» и «Медленные лошади».

А в номинации лучшего комедийного сериала конкурируют «Начальная школа Эбботт», «Медведь», «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости», «Палм-Рояль», «Чем мы заняты в тени», «Псы резервации» и другие.

Среди мини-сериалов на премии представлены такие работы, как «Фарго», «Олененок», «Уроки химии», «Рипли» и «Настоящий детектив: Страна ночи». В номинации лучшего телефильма борются картины «Леди-викторина», «Последнее дело Мистера Монка», «Сенсация», «Красный, белый и королевский синий» и «Без глазури».

В прошлом году сериал «Медведь» стал лучшим комедийным шоу на церемонии вручения премии «Эмми» за 2023 год, а лучшим драматическим сериалом был признан «Наследники». Мини-сериалом года стал «Грызня». Все три работы получили больше всего наград.

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