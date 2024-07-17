На Украине скончался актер из «Нюхача» и «Возвращения Мухтара»

Умер украинский актер театра и кино Игорь Щербак, известный по своим ролям в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара», на 69-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киевского академического Молодого театра.

Коллектив, где работал Щербак, выразил свои соболезнования близким ушедшего актера. Причина его смерти пока не разглашается.

«Заслуженный артист Украины Игорь Щербак покинул нас. Коллектив Молодого театра выражает глубокие соболезнования семье артиста», — говорится в сообщении представителей киевского театра на официальной странице.

Щербак окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого и с 1981 года работал в Киевском Молодом театре. Он также принимал участие в съемках проектов «Центральная больница», «Письмо надежды», «Контакт», «Западня», «Последний кордон. Продолжение» и других.

Помимо этого, Щербак озвучивал персонажей в детских фильмах, таких как «Чип и Дейл: Бурундучки-спасатели», «Железный человек-3», «Первый мститель» и другие кинокартины.

Ранее умерла актриса из сериала «Мухтар. Новый след» Елена Сафронова.