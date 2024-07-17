Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине скончался актер из «Нюхача» и «Возвращения Мухтара»

В Киеве скончался 68-летний украинский актер Щербак

close
100%
Shutterstock

Умер украинский актер театра и кино Игорь Щербак, известный по своим ролям в сериалах «Нюхач» и «Возвращение Мухтара», на 69-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киевского академического Молодого театра.

Коллектив, где работал Щербак, выразил свои соболезнования близким ушедшего актера. Причина его смерти пока не разглашается.

«Заслуженный артист Украины Игорь Щербак покинул нас. Коллектив Молодого театра выражает глубокие соболезнования семье артиста», — говорится в сообщении представителей киевского театра на официальной странице.

Щербак окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого и с 1981 года работал в Киевском Молодом театре. Он также принимал участие в съемках проектов «Центральная больница», «Письмо надежды», «Контакт», «Западня», «Последний кордон. Продолжение» и других.

Помимо этого, Щербак озвучивал персонажей в детских фильмах, таких как «Чип и Дейл: Бурундучки-спасатели», «Железный человек-3», «Первый мститель» и другие кинокартины.

Ранее умерла актриса из сериала «Мухтар. Новый след» Елена Сафронова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами