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Адель объявила о «большом перерыве» в карьере

Певица Адель заявила, что возьмет большой перерыв в музыкальной деятельности

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Armando Arorizo/Global Look Press

Певица Адель сообщила, что намерена сделать перерыв в музыкальной деятельности. Об этом знаменитость рассказала немецкому каналу ZDF.

«Я совсем выдохлась после того, как каждые выходные выступала на сцене в Лас-Вегасе. У меня нет никаких планов на новую музыку. Мне нужен большой перерыв», — призналась исполнительница.

Она заявила, что планирует заняться «другими творческими вещами». С ноября 2022 года Адель выступала в рамках программы Weekends With Adele в Лас-Вегасе. Она дает по два концерта на площадке каждые выходные. Шоу завершится 23 ноября. Как призналась исполнительница, эта программа эмоционально истощила ее.

Потом, заявила артистка, она вернется в родной Лондон, чтобы отдохнуть. До финальных выступлений в США у Адель также запланирована серия из восьми концертов в Мюнхене.

16 июня Адель выступила на 45-м юбилейном концерте в Лас-Вегасе в эксклюзивном платье от Valentin Yudashkin. По словам представителей российского бренда, наряд создавался по мотивам розового образа из последней коллекции Haute couture 2024, представленной на Неделе моды в Дубае.

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