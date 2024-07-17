Адель объявила о «большом перерыве» в карьере

Певица Адель сообщила, что намерена сделать перерыв в музыкальной деятельности. Об этом знаменитость рассказала немецкому каналу ZDF.

«Я совсем выдохлась после того, как каждые выходные выступала на сцене в Лас-Вегасе. У меня нет никаких планов на новую музыку. Мне нужен большой перерыв», — призналась исполнительница.

Она заявила, что планирует заняться «другими творческими вещами». С ноября 2022 года Адель выступала в рамках программы Weekends With Adele в Лас-Вегасе. Она дает по два концерта на площадке каждые выходные. Шоу завершится 23 ноября. Как призналась исполнительница, эта программа эмоционально истощила ее.

Потом, заявила артистка, она вернется в родной Лондон, чтобы отдохнуть. До финальных выступлений в США у Адель также запланирована серия из восьми концертов в Мюнхене.

16 июня Адель выступила на 45-м юбилейном концерте в Лас-Вегасе в эксклюзивном платье от Valentin Yudashkin. По словам представителей российского бренда, наряд создавался по мотивам розового образа из последней коллекции Haute couture 2024, представленной на Неделе моды в Дубае.

Ранее актер Джек Блэк завершил гастрольное турне после шутки о покушении на Трампа.