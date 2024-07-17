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Номинантка на «Грэмми» выступила пьяной перед матчем Главной лиги бейсбола

Певица Ингрид Эндресс легла на реабилитацию после исполнения пьяной гимна США

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Amy Harris/Invision/AP

Кантри-певица Ингрид Эндресс извинилась перед своими фанатами и болельщиками, которые слушали гимн США в ее исполнении перед началом матча американской Главной лиги бейсбола (MLB). Свое заявление артистка сделала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я не буду заговаривать вам зубы, я была пьяна. Я собираюсь отправиться в клинику реабилитации сегодня, чтобы получить необходимую помощь», — призналась исполнительница.

Выступление прошло на стадионе «Глоуб Лайф Филд» в Арлингтоне. Эндресс сильно фальшивила во время своего исполнения американского гимна, а часть фанатов бейсбола неодобрительно гудела в ответ. Ролик с мероприятия разошелся по сети. Как отмечает The Guardian, интернет-пользователи назвали ее выступление одним из худших исполнений национального гимна в истории.

Исполнительница Ингрид Эндресс за свою карьеру получила четыре номинации на премию «Грэмми». У нее за плечами два студийных альбома — «Lady Like» 2020 года и «Good Person» 2022 года. Два сингла артистки «More Hearts Than Mine» и «Wishful Drinking» попадали в чарт Billboard Hot 100.

Ранее из фильма «Ржавчина» вырезали сцену со стрельбой в церкви.

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