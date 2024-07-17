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Звезда «Школы рока» отменил гастроли после шутки про покушение на Трампа

Актер Джек Блэк завершил гастрольное турне после шутки о покушении на Трампа

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Global Look Press

Американский актер, комик и музыкант Джек Блэк отменил гастрольное турне своей группы Tenacious D после шутки про недавнее покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом музыкант сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«После долгих размышлений я больше не считаю целесообразным продолжать турне Tenacious D, и все дальнейшие творческие планы приостановлены», — сообщил он.

На одном из недавних концертов Блэк преподнес на сцене праздничный торт другому участнику коллектива Кайлу Гэссу и признал его загадать желание. Тогда Гэсс, задувая свечи, сказал: «Не пропусти Трампа в следующий раз».

Ролик с моментом разошелся по сети. Музыкантов раскритиковали в комментариях, их концерты начали отменять, а австралийский сенатор Ральф Бабет признал отозвать визы знаменитостей и депортировать из страны. Сотрудничать с Гэссом также отказался его агент Майкл Грин.

В личном блоге Джек Блэк заявил, что был также удивлен сказанной Гэссом фразой. Он уверил, что «никогда не потворствовал бы разжиганию ненависти или поощрению политического насилия в любой форме».

Сам Гэсс в соцсетях назвал сказанное на концерте «неуместной и опасной» шуткой. По его словам, случившееся покушение на Дональда Трампа — трагедия. Он сожалеет «о своем жестоком недостатке рассудительности».

13 июля на Дональда Трампа произошло покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее рэпер 50 Cent приклеил лицо Трампа на обложку своего альбома после покушения.

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