BadComedian оценил комедию «Не одна дома» с Хаметовой и Давой

Российские блогеры — 14-летняя Милана Хаметова и Dava (Давид Манукян), которые сыграли главные роли в комедии «Не одна дома», могут помочь этому фильму окупиться. Об этом в интервью НСН рассказал блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian), комментируя то, что картина стала самой успешной официальной новинкой минувших выходных и заработала 42,5 млн рублей.

При этом он уточнил, что чаще всего блогерское кино в России проваливалось. Баженов также добавил, что лично не знаком с Давой и Хаметовой.

«Не одна дома» — это не мегабюджетный блокбастер. Они вполне могли притащить свою аудиторию, которая помогла бы окупить небольшой фильм. Судя по тому, что заявили сиквел, сборы достаточны для окупаемости и прибыли. Если сборы будут сопоставимы с «Холопом» или даже с «Горько», это будет невероятный феномен, а пока непонятно», — сказал он.

По его словам, важно оценить, как «стрельнет» сиквел. Если команде удастся собрать стабильную аудиторию, это будет указывать на успех фильма, заключил BadComedian.

В конце мая Милана Хаметова рассказывала, что четыре года копила на дом в Москве вместе с матерью. Она приобрела трехэтажный особняк, когда ей было 13 лет. С 2020 года Хаметова сотрудничает с Давой, который создал свой TikTok-хаус и обучал молодых блогеров. Позднее к нему подключилась Хаметова, с которой Дава заключил эксклюзивный продюсерский контракт. В соцсетях Хаметова часто публикует музыкально-развлекательный контент, а в 2021-м блогерша записала песню «Умка», клип к которой набрал более 90 млн просмотров.

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