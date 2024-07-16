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Имя основателя «Митьков» исчезло со стенда в петербургском «Манеже»

Имя лидера «Митьков» Шагина пропало из списка участников выставки в «Манеже»

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Александр Гальперин/РИА Новости

Имя лидера арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина пропало из списка участников выставки современного искусства «Пушкинская-10. Ковчег XXI века» в петербургском «Манеже». Об этом рассказал депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский (признан в РФ иностранным агентом).

По его словам, изначально имя Шагина просто замазали на информационном стенде. Однако после общественного резонанса табло полностью заменили, убрав оттуда упоминание о художнике.

В начале июля стало известно, что картину «Митьки 91» Шагина убрали с выставки в «Манеже». Организаторы мероприятия объяснили это тем, что полотну необходима реставрация. Его заменили другой работой.

Картина «Митьки 91» была написана в 1991 году. Она отсылает к реальным событиям — августовскому путчу того же года в Москве.

В 2023 году картину Шагина уже убирали из экспозиции выставки в Москве за политический подтекст. Тогда речь шла о полотне «День тельняшки». Сам художник позднее пояснял, что убранная работа посвящена миру.

Ранее адвокаты Беркович и Петрийчук обжаловали приговор.

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