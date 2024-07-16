Глюк'oZа рассказала, как относится к творчеству дочери

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZа, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» о том, как относится к творчеству дочери Лидии Чистяковой.

«Я являюсь ее большим поклонником, фанатом. Когда прихожу на ее выступление, меня всегда пробивает на слезу. Я думаю — блин, ну вот она я, эта мамочка, которая плачет в зале. Мне очень нравится ее восприятие мира, как она пишет, ее слог, ее музыкальный подход», — заявила исполнительница.

Чистякова-Ионова также назвала свою наследницу очень талантливой. По ее словам, девочка не такая, как все, — «другая планета». Глюк'oZа подчеркнула, что с детьми, похожими на ее дочь, «непросто, но очень интересно».

Кроме того, знаменитость назвала «шедевром» кавер дочери на песню «Белая ночь» группы «Форум». Девочка записывает музыку под псевдонимом ray!.

«Сейчас молодежь увлечена созданием ремиксов, потому что они не знают эту музыку, она для них абсолютно новая. И мне очень понравилось ее прочтение, как она сделала свои куплеты, оставила припев. Я обожаю эту песню и клип, потому что это, на мой взгляд, просто отдельный шедевр», — отметила она.

Полное интервью с Глюк'oZа читайте здесь.

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