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Машков об актерском ремесле: «Профессия с «нулевой гарантией»

Актер Машков назвал актерское ремесло профессией с нулевой гарантией

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Директор театра «Современник» и художественный руководитель театра Табакова Владимир Машков признался, что считает актерское ремесло профессией с «нулевой гарантией». Об этом он рассказал в интервью «БИЗНЕС Online».

Он отметил, что в связи с этим важно сделать так, чтобы образование актеры могли получать на бюджетной основе.

«Центром нашего театра является уникальная театральная школа Олега Табакова. Единственное в своем роде учебное заведение интегрированного образования, где соединено среднее общее и высшее образования. Это бесплатная школа, ее поддерживает правительство Москвы. Конечно, было бы хорошо, чтобы образованием артиста занимались на бюджетной основе профильные вузы. Потому что, с одной стороны, потребность в этой деятельности есть, но эта деятельность с нулевой гарантией. Тем более если вы не очень разбираетесь в природе артиста», — отметил артист.

По его словам, просветительский проект «Театр Олега Табакова — регионам», запущенный совместно с АО «ОХК Уралхим», также поможет молодым людям, которые планируют связать свою жизнь с актерством и режиссерством. Так они смогут узнавать секреты мастерства и существования многонационального русского театра, подчеркнул Машков. Он добавил, что молодежь должны обучать педагоги, «действующие здесь и сейчас».

В мае Владимир Машков сообщил, что вряд ли будет работать в государственных органах. Он назвал себя творческим человеком и отметил, что работает в Театре Олега Табакова, где ему очень комфортно. Машков также предложил уделить особое внимание стране, языку и смыслам для развития культурной сферы в России.

Ранее Машков заявил о совместной работе театра Табакова и «Современника».

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