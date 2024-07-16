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Шура вспомнил, как отказался от наркотиков из-за рака

Певец Шура признался, что перестал употреблять наркотики и алкоголь из-за рака

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Певец Шура вспомнил, что отказался от наркотиков и перестал злоупотреблять алкоголем после того, как ему диагностировали рак. Слова исполнителя передает «Пятый канал».

«Онкология сказала: «Саша, рот закрой, хватит наркоты, хватит алкоголя, давай мы пойдем рак полечим, чтобы ты выжил», — рассказал Шура.

В той же беседе Шура добавил, что также сталкивался со звездной болезнью. По его словам, каждый артист рано или поздно страдает от подобного, а те, кто отрицает, — «врут».

В июне Шура признавался, что никогда в жизни не заведет детей. Он объяснил, что боится передать малышам различные патологии. Артист напомнил, что боролся с раком и страдал от наркотической зависимости.

В начале 2000-х Шуре диагностировали рак яичка. Певцу была проведена операция по его удалению и курс из 18 сеансов химиотерапии.

В июле 2020-го Шура рассказывал, что в 90-е «свернул не на ту дорожку и не с теми людьми» и на пять лет «окунулся в наркотический угар». После борьбы с зависимостями артист очень сильно похудел и стал думать о своем здоровье.

Ранее актриса Волкова заявила, что отказалась от алкоголя из-за проблем со здоровьем.

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