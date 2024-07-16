Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, во сколько обошлась охрана Канье Уэста в Москве

Mash: на охрану рэпера Канье Уэста потратили 800 тыс. рублей за два дня

close
100%
Global Look Press

Сторона, встречающая рэпера Канье Уэста в Москве, потратила за двухдневное сопровождение музыканта 800 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что рэпера круглосуточно охраняли два человека, один из которых знал английский язык. По столице Уэст прогуливался в обществе 4-5 секьюрити, которые получали за это порядка 400 тыс. рублей.

По данным канала, у встречающей стороны при выборе охраны было условие, что вооруженные бойцы должны были иметь опыт в горячих точках. Основной упор делали на экс-сотрудников спецподразделений. Свою охрану Канье Уэст решил не везти, поскольку те не знают российских законов и прочего.

30 июня стало известно о том, что Канье Уэст прилетел в Москву. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера. 1 июля Канье Уэст покинул Россию.

Первой о приезде Канье Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что у рэпера состоится концерт в «Лужниках». Однако в пресс-службе «Лужников» сообщили, что никаких заключенных договоров по возможному концерту Канье Уэста нет.

Ранее стало известно, что Бьянка судится с лейблом Sony Music.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами