Стало известно, во сколько обошлась охрана Канье Уэста в Москве

Сторона, встречающая рэпера Канье Уэста в Москве, потратила за двухдневное сопровождение музыканта 800 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что рэпера круглосуточно охраняли два человека, один из которых знал английский язык. По столице Уэст прогуливался в обществе 4-5 секьюрити, которые получали за это порядка 400 тыс. рублей.

По данным канала, у встречающей стороны при выборе охраны было условие, что вооруженные бойцы должны были иметь опыт в горячих точках. Основной упор делали на экс-сотрудников спецподразделений. Свою охрану Канье Уэст решил не везти, поскольку те не знают российских законов и прочего.

30 июня стало известно о том, что Канье Уэст прилетел в Москву. Команда бренда «Гоша Рубчинский» рассказала «Газете.Ru», что рэпер приехал в столицу РФ на день рождения дизайнера. 1 июля Канье Уэст покинул Россию.

Первой о приезде Канье Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что у рэпера состоится концерт в «Лужниках». Однако в пресс-службе «Лужников» сообщили, что никаких заключенных договоров по возможному концерту Канье Уэста нет.

Ранее стало известно, что Бьянка судится с лейблом Sony Music.