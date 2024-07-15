Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в фантэзи-блокбастере по «Руслану и Людмиле»

Актер Рузиль Минекаев сыграет главную роль в фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила» вместе с Аленой Долголенко («Легенды «Орленка»). Об этом сообщает дистрибьютор «Централ Партнершип» в своем Telegram-канале.

«Я стараюсь сделать так, чтобы с экрана сквозила жизнь во всех ее проявлениях, чтобы весь этот волшебный сказочный мир Пушкина ожил во всей своей красоте», — заявил режиссер проекта Егор Чичканов.

Он подчеркнул, что в картине зритель пройдет с персонажами весь путь: от знакомства до того момента, как они станут теми героями, которых «мы привыкли представлять».

Производством картины занимается компания «Марс Медиа». Съемки планируют начать весной 2025 года, а выход фильма в прокат планируется в 2027 году.

Недавно также стало известно, что режиссер Александр Войтинский снимет фильм «Все, что тебя касается» о группе «Звери», которую основал в 2001 году вместе с вокалистом Романом Билыком. Подробностей проекта пока нет. Известно лишь, что Войтинский займет в будущем проекте не только кресло режиссера, но также напишет сценарий к нему.

Ранее Бурунов выступил против съемок второго сезона «Слова пацана».