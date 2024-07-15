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Продюсер «Брата 3» едва не родила в застрявшем лифте роддома

Продюсер «Брата 3» Переверзева была одной из застрявших в лифте рожениц в Москве

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Юлия Переверзева/VK

Продюсер фильма «Брат 3» Юлия Переверзева оказалась одной из застрявших в лифте роддома рожениц в Москве. Об этом сообщает издание «Страсти» со ссылкой на инсайдера.

Источник пояснил, что женщина родила дочку сразу после того, как выбралась. Инцидент произошел, когда роженицы направлялись в отделение больницы на третьем этаже. По неизвестной причине лифт спустился на минус первый этаж вместо нужного, а затем заблокировал двери.

Инсайдер уверил, что сотрудники МЧС оперативно приехали на место происшествия. После вскрытия дверей женщинам также быстро оказал необходимую помощь и поддержку медицинский персонал роддома.

Недавно Life со ссылкой на Shot сообщал, что жительницы Москвы едва не родили в кабине лифта. Инцидент произошел в родильном доме на Ленской улице.

Отмечалось, что в какой-то момент в кабине погас свет, до лифтера женщинам дозвониться не удалось. Однако кому-то из пассажирок удалось поймать связь и позвонить мужу, который вызвал спасателей. У одной из женщин начались схватки.

По данным Telegram-канала, женщин высвободили после того, как они провели в кабине около часа.

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