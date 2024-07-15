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Звезда «Чик» о конфликте с Дюжевым: «Чуть до драки не дошло»

Актриса Горбачева заявила, что разрешила конфликт с Дмитрием Дюжевым

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ирина Горбачева заявила, что у нее действительно произошел конфликт с Дмитрием Дюжевым на съемках мюзикла «Бременские музыканты», который «чуть до драки не дошел». Эту информацию знаменитость подтвердила на «Шоу Воли».

«Конфликт был, и мы его классно разрешили, как взрослые люди», — рассказала звезда «Чик».

Горбачева не стала делиться подробностями ссоры и добавила лишь, что она «горячая».

Фильм-сказка «Бременские музыканты» вышел на российские экраны в 2023 году. Главную роль в картине сыграли Тихон Жизневский и Валентина Ляпина. Актриса Горбачева в мюзикле появилась в образе Кошки, а Дмитрий Дюжев в ленте сыграл Осла.

На «Шоу Воли» Горбачева также посетовала, что многие ее не узнают в «Бременских музыкантах», поскольку лицо артистки скрыто за маской. Она заявила, что создатели проекта могли поступить иначе: оставить актерам балаклаву с ушами, а лицо просто разрисовать, чтобы зрители могли увидеть лица сыгравших в образах животных актеров.

В начале июня Горбачева рассказывала, что прекратила общение с Марией Машковой после начала СВО. Она подчеркивала, что ей больно из-за потери подруги.

Ранее стало известно, что фильм «Не одна дома» вышел в лидеры кинопроката в России за выходные.

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