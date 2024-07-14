Стало известно, где похоронили актрису-монахиню Стриженову

Советскую актрису Любовь Стриженову, которая более 15 лет назад ушла в монастырь и приняла постриг под именем Иудифь, похоронили в воскресенье в скиту монастыря в Чувашии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в обители.

«Монахиню Иудифь похоронили в воскресенье на скиту (при монастыре)», — рассказали агентству.

При этом в обители не стали раскрывать подробности церемонии, заявив, что «на это нет благословения».

Актриса-монахиня умерла 11 июля от инсульта, ей было 83 года. В монастыре рассказали, что Стриженова последние 15,5 года жила в женском подворье преподобного Вассиана при Свято-Троицком мужском монастыре в городе Алатыре.

Любовь Васильевна родилась 6 августа 1940 года. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РФ. По окончании Школы-студии МХАТ с 1963 года служила актрисой МХАТа, снималась в кино. Работала на Всесоюзном радио, где вела передачу «Взрослым о детях».

Сын артистки кинорежиссер Александр Стриженов рассказывал, что семья с пониманием отнеслась к ее решению уйти в монастырь, не пытаясь переубедить.

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