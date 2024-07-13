Жена Отара Кушанашвили ответила на слухи о запущенной онкологии шоумена

Жена Отара Кушанашвили Ольга Фролова-Кушанашвили опровергла в беседе с Voice слухи о запущенном онкологическом заболевании у шоумена.

По словам Фроловой-Кушанашвили, продюсер Сергей Дворцов активно распространяет непроверенную информацию об телеведущем, в частности слухи о запущенности болезни. Жена журналиста заявила, что врачи, наоборот, дают обнадеживающие прогнозы шоумену.

«Я не хочу его обижать, но он не является близким другом нашей семьи. Откуда он берет эти новости, я не знаю. Никто из родственников не поддерживает с Сергеем связь», — заявила супруга журналиста.

На данный момент Кушанашвили находится дома, где проведет как минимум две недели. Фролова-Кушанашвили объяснила, что супругу необходимо восстановиться после операций, проведенных в Красногорской больнице. Телеведущий пьет лекарства, принимает витамины, питается по определенной системе.

«Отар будет регулярно появляться в онкоцентре. По сути, это подготовка к операции. У мужа действительно злокачественная опухоль в кишечнике, но врачи обнадеживают, говорят, что сдаваться в его ситуации нет смысла. Но он борец! Настрой у него хороший!» — поделилась жена шоумена.

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