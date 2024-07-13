Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жена Отара Кушанашвили ответила на слухи о запущенной онкологии шоумена

Жена Отара Кушанашвили Ольга: врачи дали обнадеживающие прогнозы шоумену

close
100%
«КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»' class="item-image" >
Телеграм-канал «КАКОВО?! | Отар Кушанашвили»

Жена Отара Кушанашвили Ольга Фролова-Кушанашвили опровергла в беседе с Voice слухи о запущенном онкологическом заболевании у шоумена.

По словам Фроловой-Кушанашвили, продюсер Сергей Дворцов активно распространяет непроверенную информацию об телеведущем, в частности слухи о запущенности болезни. Жена журналиста заявила, что врачи, наоборот, дают обнадеживающие прогнозы шоумену.

«Я не хочу его обижать, но он не является близким другом нашей семьи. Откуда он берет эти новости, я не знаю. Никто из родственников не поддерживает с Сергеем связь», — заявила супруга журналиста.

На данный момент Кушанашвили находится дома, где проведет как минимум две недели. Фролова-Кушанашвили объяснила, что супругу необходимо восстановиться после операций, проведенных в Красногорской больнице. Телеведущий пьет лекарства, принимает витамины, питается по определенной системе.

«Отар будет регулярно появляться в онкоцентре. По сути, это подготовка к операции. У мужа действительно злокачественная опухоль в кишечнике, но врачи обнадеживают, говорят, что сдаваться в его ситуации нет смысла. Но он борец! Настрой у него хороший!» — поделилась жена шоумена.

Ранее Анатолий Цой сделал операцию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами