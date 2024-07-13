В Дрездене на день вернули в оборот марку ГДР. Об этом сообщает Bild в своем Telegram-канале.

Акция была приурочена к премьере фильма «Два к одному» об объединении Германии в 1990 году, сопровождавшемся отказом от восточногерманской марки и лихорадочными попытками населения избавиться от старой валюты. Пришедшие гости смогли оплатить пиво, вино и безалкогольные напитки марками ГДР по курсу 4 марки за один евро. Билеты на премьеру стоили €11-13.

Фильм «Два к одному» выйдет в широкий прокат 25 июля. Основной для его сюжета стала реальная история о группе мошенников, которая пыталась использовать 400 т старых купюр из заброшенного подземного хранилища госбанка ГДР в Хальберштадте. Из-за размаха их деятельности в 2002 году власти ФРГ сожгли 100 млрд марок ГДР, чтобы избежать злоупотреблений.

До этого в Германии панельные дома времен ГДР признали памятниками архитектуры. Речь идет о панельных домах Wohnungsbauserie 70 (WBS 70), которые разработали в 1970 году.

Ранее немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами».