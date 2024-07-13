Отар Кушанашвили готовится к операциям в домашней обстановке

Шоумен, журналист и телеведущий Отар Кушанашвили находится дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Кушанашвили отпустили домой из онкоцентра имени Блохина, чтобы тот смог подготовиться к двум операциям. Лечащие врачи шоумена считают, что журналисту будет полезна домашняя обстановка. Телеведущему также предстоит курс химиотерапии.

Сестра Кушанашвили Луиза рассказала Shot, что мошенники воспользовались тяжелой ситуацией в их семье, чтобы обмануть близких и знакомых шоумена. Под видом близких родственников злоумышленники просят у окружения телеведущего деньги. Как отметила Луиза, на уловку чуть не попался музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

Сестра Кушанашвили заверила, что ее семья не ведет никаких сборов на лечение и намерена написать на злоумышленников заявление в полицию.

2 июля сообщалось, что шоумена прооперируют дважды из-за опухоли в кишечнике. Его госпитализировали 20 июня в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Ранее Отар Кушанашвили впервые показал себя после госпитализации.