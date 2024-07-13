Группа «Кис-кис» ответила на слухи о финансировании ВСУ

Группа «Кис-кис» опровергла во «Вконтакте» слухи, что финансирует украинскую армию.

Члены коллектива назвали неправдой, что пересылали деньги ВСУ. По словам артисток, они никогда не донатили украинской армии и не призывали это делать. Музыкантки заявили, что подтверждений и доказательств предъявленных им обвинений нет.

По словам участниц группы, несмотря на сложности концертной деятельности в России, они продолжают выступать в стране. Артистки опровергли, что живут в Европе.

«Хочется добавить, что группа в марте 2024 года участвовала в сборе средств пострадавшим семьям от теракта в «Крокусе», а также одной из первых начала помогать пострадавшим от обстрелов жителям Белгорода. К этому коллектив призывал присоединиться и своих слушателей в социальных сетях. Это подтвержденный факт!» — заявили представители коллектива.

Данное заявление стало ответом на публикацию главы «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерины Мизулиной в социальных сетях.

Мизулина обратится в Генеральную прокуратуру из-за группы «Кис-Кис», ведущей концерты под видом выставок кошек. Ее возмутило, что таким образом артистки сумели проводить выступления, несмотря на критику военной операции на Украине. Она ссылалась на руководителя объединения «Молодой Десант» из Донецка и Волгограда. Активисты обвиняли певиц в финансировании ВСУ.

«Мы заявляем, что нам абсолютно непонятна мотивация поста в канале у Екатерины Мизулиной, который направлен сугубо на дискредитацию нашей группы, распространяет ложные сведения и носит характер клеветы и, по сути, впрямую обвиняет группу в предательстве Родины. Этого никогда не было и не будет!» — написали певицы.

Ранее прокуратуру попросили проверить рэпера Кишлака на пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).