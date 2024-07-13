Семенович рассказала, какой советский фильм заслуживает сиквела

Певица Анна Семенович призналась в беседе с teleprogramma.pro, что хотела бы увидеть продолжение советского фильма «Служебный роман».

Семенович уверена, что в сиквеле можно лучше раскрыть второстепенных персонажей.

«Мне кажется, в нем есть много интересных линий второстепенных героев — от активной Шурочки до секретарши Верочки. И узнать больше об их жизни и характерах, при этом увидеть основной сюжет их глазами, было бы интересно», — поделилась артистка.

При этом Семенович выступила против сиквелов других проектов. Она считает, что фильм не нуждается в продолжении, если кино сделано талантливо и представляет собой цельное произведение. Как отметила артистка, некоторые режиссеры специально делают открытую концовку, чтобы зритель мог сам поразмыслить над продолжением.

«И мне лично всегда интересно самой додумать о дальнейших судьбах героев», — рассказала исполнительница.

Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютный сольный альбом «Слухи». С 2004 года Семенович также снимается в кино.

Ранее Семенович опровергла слухи, что ее новый возлюбленный – изверг.